Draghi, pieno sostegno dell'Italia alle nuove misure contro la Russia

Palazzo Chigi in una nota conferma il sostegno dell'Italia, "pieno" e "convinto" alle nuove sanzioni presentate oggi dalla Commissione Europea. 27.02.2022, Sputnik Italia

Il nuovo pacchetto di sanzioni, presentato in una conferenza stampa da Ursula Von der Leyen e Josep Borrell prevede la chiusura completa dello spazio aereo UE a tutti gli aeromobili russi, pubblici e privati, e l'esclusione di alcune banche russe dal sistema Swift.Inoltre, in quello che la Von der Leyen, ha definito "uno spartiacque" nella storia europea, la UE per la prima volta ha autorizzato il finanziamento all'acquisto ed alla consegna di armi ed equipaggi per un Paese sotto attacco.A causa del possibile blocco dei siti di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo tutti gli aggiornamenti e notizie.

