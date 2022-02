https://it.sputniknews.com/20220227/attacco-ddos-al-sito-tedesco-del-gruppo-sputnik-15353687.html

Attacco DdoS al sito tedesco del gruppo Sputnik

Attacco DdoS al sito tedesco del gruppo Sputnik

Attacco DdoS in corso al sito in lingua tedesca del gruppo Sputnik, SNA. 27.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-27T20:36+0100

2022-02-27T20:36+0100

2022-02-27T21:00+0100

germania

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/13814671_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8b03c655407378268db1559dd112a92f.jpg

Oggi il sito web SNA in lingua tedesca del gruppo Sputnik ha subito un attacco DDoS: il cyber-attacco avviene sullo sfondo di altri numerosi incidenti simili contro i siti web di società e media russi dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio.Il giorno prima, un'ondata di attacchi DDoS ha preso di mira il sito web della versione internazionale dell'agenzia di stampa Sputnik insieme ai siti delle edizioni in lingua ceca e in polacco.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

germania

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, russia