https://it.sputniknews.com/20220226/uomo-irakeno-bilancia-18-uova-sul-dorso-della-sua-mano-per-il-record-mondiale-15331705.html

Uomo irakeno bilancia 18 uova sul dorso della sua mano per il record mondiale

Uomo irakeno bilancia 18 uova sul dorso della sua mano per il record mondiale

Un uomo iracheno è diventato detentore del Guinness World Record per aver tenuto in equilibrio 18 uova sul dorso della sua mano. 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T21:54+0100

2022-02-26T21:54+0100

2022-02-26T21:54+0100

iraq

mondo

record

costume, società e curiosità

oriente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/881/06/8810601_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_56aca6d254200d55c4f14272d3c21023.jpg

Ibrahim Sadeq ha conquistato il record a Nasiriyha, in Iraq, riuscendo a eguagliare il record precedentemente stabilito dal britannico Jack Harris nel maggio 2020 e divenendo il nuovo co-detentore del record, ha annunciato lo stesso Guinness.Sadeq ha detto di essersi appassionato all'arte dell'equilibrio dopo aver visto un video di un uomo che impilava rocce nella natura. "È stato fantastico da guardare", ha detto Sadeq all'organizzazione del Guinness."Devi avere un alto livello di concentrazione quando tenti un record del genere, che è difficile da raggiungere (...) Aggiungi a ciò il dolore e la pressione che le tue mani subiscono, avevo bisogno di essere pronto per quel momento", ha detto l'uomo.Le regole della Guinness hanno imposto a Sadeq di mantenere le uova in posizione per almeno cinque secondi senza farle cadere.L'uomo ha detto di essersi allenato ben quattro giorni a settimana mentre si preparava al suo tentativo di battere il record.

https://it.sputniknews.com/20220210/albero-di-natale-in-equilibrio-sul-mento-per-oltre-unora-e-mezza-e-record-da-guinness---video-15036701.html

iraq

oriente

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iraq, mondo, record, costume, società e curiosità, oriente