Ucraina, Prodi: sanzioni contro la Russia colpiranno di più Italia e Germania

"Se pongono limiti molto forti all’esportazione di tecnologie per l’industria, sicuramente l’Italia e la Germania ne avrebbero un danno, ma bisogna capire se anche la Russia ne avrebbe un danno. Certo per noi poi la perdita non sarebbe solo temporanea, per la durata delle sanzioni, perché i nostri clienti russi ci sostituirebbero con prodotti cinesi che poi sarebbe molto difficile scalzare", ha sottolineato Prodi, aggiungendo che l’intensificazione dei rapporti di scambio fra Russia e Cina "già oggi è impressionante".