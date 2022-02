https://it.sputniknews.com/20220226/ucraina-draghi-a-zelensky-italia-sosterra-sanzioni-alla-russia-sullo-swift-15328146.html

Ucraina, Draghi a Zelensky: Italia sosterrà sanzioni alla Russia sullo SWIFT

Il presidente del consiglio Mario Draghi ha dichiarato a Vladimir Zelensky che Roma "appoggia e appoggerà" la linea europea sulle sanzioni contro la... 26.02.2022, Sputnik Italia

mondo

politica

italia

ucraina

mario draghi

vladimir zelensky

Un comunicato del Palazzo Chigi riferisce che Draghi ha telefonato oggi a Zelensky "per esprimere a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell’Italia di fronte all'attacco della Federazione Russa".Le parti hanno concordato di restare in stretto contatto nell'immediato futuro.Lo scorso 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato decreti di riconoscimento delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, che avevano dichiarato la loro indipendenza da Kiev nel 2014, e il 24 febbraio la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina. In un discorso televisivo ai cittadini, Putin ha affermato che tutta la responsabilità dello spargimento di sangue sarebbe ricaduta sulla coscienza del regime ucraino.I paesi occidentali hanno imposto nuove sanzioni alla Russia, oltra a quelle imposte dal 2014. Negli elenchi sono state inserite anche diverse importanti banche russe, tra cui Sberbank e VTB. Inoltre, la Germania ha bloccato la certificazione del gasdotto Nord Stream 2 e il Regno Unito ha chiuso i voli per la compagnia aerea di bandiera russa Aeroflot. Gli Stati Uniti e l'UE affermano che possono disconnettere la Russia dal sistema internazionale di pagamento interbancario SWIFT, ma su questo tema in Occidente non c'era unanimità. Non sono state imposte restrizioni al settore energetico russo.

ucraina

mondo, politica, italia, ucraina, mario draghi, vladimir zelensky