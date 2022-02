https://it.sputniknews.com/20220226/tim-a-rischio-2mila-posti-di-lavoro-solo-a-roma-15323161.html

Tim, a rischio 2mila posti di lavoro solo a Roma

Tim, ovvero Telecom Italia, è in grande difficoltà, e questo nonostante il settore delle telecomunicazioni negli ultimi decenni abbia vissuto un forte impulso... 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T11:07+0100

economia

lavoro

Ora, però, Tim è arrivata ad un nuovo dunque della sua storia. Negli anni passati la società ha già vissuto momenti drammatici e questo va solo ad aggiungersi alla lista. Dopo la proposta di acquisto da parte del fondo americano, l’azienda al suo interno si è ridefinita al vertice manageriale, sostituendo il suo amministratore delegato, ed ora sta cercando un nuovo equilibrio.Questo nuovo equilibrio passa per la vendita di asset societari, cioè per lo scorporo e la cessione di rami d’azienda e/o di società controllate.I sindacati sono quindi scesi in piazza con i lavoratori, per denunciare che la società ha 42mila dipendenti diretti e che di questi 12mila sono solo a Roma.Secondo i calcoli dei sindacati di categoria, c’è il rischio che almeno 2.000 di questi vengano considerati da subito un esubero.Ma non è tutto, lo “spezzatino”, come lo definiscono i sindacati, avrà un impatto anche sull’indotto di Tim.Ecco perché, attraverso le colonne del Roma Today, i sindacati chiedono che Tim resti “unica e pubblica”.C’è però un problema per quanto riguarda quel "resti pubblica”, poiché non bisogna dimenticare che Tim è una società quotata in Borsa, a quella di Milano, e che per questo motivo una parte delle azioni non sono dello Stato, ma degli azionisti privati: tra questi, la società francese Vivendì.Gli interessi in gioco sono quindi ampi e strutturati, e il rischio, che è anche la preoccupazione dei sindacati, resta:“C'è il rischio che si crei uno spezzatino e che l'Italia non sia dotata di una delle infrastrutture necessarie per farla ripartire”.

2022

