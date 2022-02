https://it.sputniknews.com/20220226/tasse-non-pagate-in-italia-salgono-i-pignoramenti-ma-non-sono-evasori-fiscali-15328682.html

Tasse non pagate in Italia: salgono i pignoramenti, ma non sono evasori fiscali

Tasse non pagate in Italia: salgono i pignoramenti, ma non sono evasori fiscali

L’Agenzia delle Entrate sta assistendo ad un aumentato numero di casi in cui le persone non pagano le tasse, e da lì scattano i dinieghi alle dilazioni e anche... 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T19:03+0100

2022-02-26T19:03+0100

2022-02-26T19:03+0100

tasse

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/11990028_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6041661c55477fef36063deff4dfb26d.jpg

In un caso, un signore si è visto da una parte negato il dilazionamento dall’Agenzia e e dall'altra recapitare, nello stesso giorno, la lettera con cui gli veniva pignorata la pensione.A dirlo è l’associazione dei consumatori Udicon dell’Emilia-Romagna all’agenzia di stampa Dire.Secondo l’unione di consumatori, “non è corretto in questo momento aggredire i patrimoni dei cittadini che non sono evasori fiscali, sono persone che non sono riuscite a pagare le tasse, perché la pandemia ha morso tanti settori”, ha affermato il presidente di Udicon Vincenzo Paldino, parlando con l’agenzia Dire.Da qui la richiesta di consentire a questi cittadini di mettersi in regola.Ricordiamo che da marzo 2020 a settembre 2021 il governo italiano aveva sospeso la riscossione delle cartelle esattoriali e dei pagamenti arretrati, fermando tutte le procedure in essere da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti.Ma ora nessun decreto legge o Dpcm blocca più l’erario dal chiedere quanto dovuto, tuttavia molti non sono usciti dalle secche della pandemia economica e non hanno la possibilità di pagare le tasse.In molti, del resto, anche tra camerieri, ristoratori ed estetiste, sono costretti a rivolgersi ai centri Caritas.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tasse, economia