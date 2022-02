https://it.sputniknews.com/20220226/superbonus-110-le-ristrutturazioni-rivalutano-gli-immobili-a-milano-15326516.html

Superbonus 110%, le ristrutturazioni rivalutano gli immobili a Milano

Superando quelle che sono le difficoltà per accedere al Superbonus 110% che hanno caratterizzato questa misura sin dall’inizio, laddove le ristrutturazioni... 26.02.2022, Sputnik Italia

Una valutazione positiva anche alla luce dei rincari dovuti alle materie prime e ai colli di bottiglia lungo la catena di fornitura dei materiali.Il Corriere di Milano racconta che in diversi quartieri della città meneghina sono sorti molti cantieri, sono state erette tante impalcature contro edifici che da tempo bramavano di essere riqualificati.Ad incidere maggiormente sulla rivalutazione economica dell’immobile sarà il certificato che aumenta la categoria energetica e/o sismica, che andrà a certificare un immobile a risparmio energetico o più sicuro sotto il profilo sismico.Secondo l’analisi fatta dal quotidiano, se da una parte le case nuove e gli appartamenti di nuova realizzazione o anche quelli ristrutturati trovano facile ricollocazione in un mercato molto attivo (quello di Milano per l’appunto), lo stesso non vale per le case da ristrutturare.Queste ultime, infatti, sono giudicate troppo costose nel prezzo richiesto dagli attuali proprietari, rispetto al loro reale valore di mercato, e quindi restano per lungo tempo, anche anni, invendute o almeno fino a quando i proprietari non si decidono ad abbassare le pretese.In quest’ultima dinamica si inserisce il Superbonus 110%, che offre ai proprietari di case da vendere l’opportunità di riqualificare la casa o l’appartamento quasi a costo zero, e di poterla mettere in vendita sul mercato immobiliare ad un prezzo anche più alto di quello che attualmente richiedono, ma che non ottengono per il discorso esplicato prima.Con il salto di doppia categoria energetica, fa notare l’analisi del Corriere, le case nei quartieri di Milano sono aumentati tra il 35% e il 10%, a seconda del quartiere.Un salto di prezzo rilevante per chi vende.

