Schiaffo del Tar ai genitori del militare morto a Nassiriya: respinto il ricorso per la liquidazione

I genitori di Matteo Vanzan, lagunare morto a 22 anni a Nassiriya, fecero ricorso nel 2017 per ottenere il trattamento di fine servizio. Ma il tribunale amministrativo del Veneto dopo cinque anni risponde che il caso non è di sua competenza.

italia

esercito

Oltre al danno, la beffa. Anzi, è un vero e proprio schiaffo quello ricevuto da Lucia e Enzo, i genitori di Matteo Vanzan. Da quasi cinque anni lottano per vedere riconosciuto il diritto a percepire la liquidazione del figlio, caporale dei lagunari morto nel maggio del 2004 a Nassiriya, in Iraq, dopo essere stato ferito dalla scheggia di un mortaio. Matteo era alla sua seconda esperienza nel Paese mediorientale con il primo Reggimento lagunari Serenissima. Originario di Camponogara, comune della città metropolitana di Venezia, aveva solo 22 anni quando la sua vita è stata stroncata negli scontri con i miliziani sciiti.La risposta negativa del Tar del Veneto, inoltre, è arrivata solo ieri, con un bel po' di ritardo. I giudici, infatti, dopo cinque anni hanno dichiarato inammissibile il ricorso perché la competenza sarebbe del giudice ordinario. Una vera e propria beffa per la famiglia Vanzan. L’avvocato Andrea Bava, raggiunto dallo stesso quotidiano, ha fatto sapere che la famiglia sta valutando se proseguire la causa in tribunale o se ricorrere in Cassazione. Intanto, resta l’amarezza per il trattamento riservato alla famiglia del militare caduto. Sul caso nei giorni scorsi, come riporta Il Gazzettino, era stata approvata all’unanimità in Consiglio regionale una mozione per riconoscere il tfs al militare caduto a Nassiriya. L'obiettivo era quello di “sanare l’odiosa contraddizione di uno Stato che, da un lato, riconosce con titoli e con attestati l’eroicità del gesto e il fatto che è stato vittima di un attacco terroristico, e poi però, nelle pastoie burocratiche, dimentica di dare il giusto riconoscimento ai familiari che hanno subìto questa irrimediabile perdita”.

