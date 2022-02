https://it.sputniknews.com/20220226/salvini-se-la-russia-va-fuori-dallo-swift-litalia-rischia-il-blackout-15327809.html

Salvini: se la Russia va fuori dallo Swift, l’Italia rischia il blackout

Salvini: se la Russia va fuori dallo Swift, l’Italia rischia il blackout

Matteo Salvini interviene a proposito dell’ipotesi di escludere le banche russe dal sistema di scambio interbancario internazionale SWIFT. 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T17:05+0100

2022-02-26T17:05+0100

2022-02-26T17:05+0100

matteo salvini

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/18/10458239_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_804c64d2eea02f5dcbbcdc685f7db260.jpg

“Bisogna valutare tutto fino in fondo, perché se impedisci pagamenti tra banche noi non abbiamo più il gas”, dice il leader della Lega Matteo Salvini, parlando in merito all'ipotesi di escludere la Russia dal sistema SWIFT.“Per fermare la guerra vale tutto e tutti i mezzi necessari vanno messi in campo, ma un conto è bloccare i patrimoni degli oligarchi, dei politici e dei guerrafondai”, argomenta Salvini.Invece, “se sospendiamo i pagamenti l'Italia rimane senza gas e poi bisogna correre ai ripari”, ha aggiunto dopo l'incontro con il console ucraino a Milano. Luogo dove nelle scorse sere Salvini si era recato per deporre un mazzo di fiori e fare una preghiera veloce.“Detto questo, Draghi è il presidente del Consiglio, ha il nostro sostegno, decida”, dice il leader del Carroccio.Una affermazione che giunge dopo la telefonata avuta tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelensky, in cui il premier italiano si sarebbe detto a favore dell’esclusione.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

matteo salvini, ucraina