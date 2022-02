https://it.sputniknews.com/20220226/rt-bloccata-monetizzazione-di-tutti-i-canali-su-youtube-15337803.html

RT ha riferito che YouTube ha disabilitato la monetizzazione dei suoi canali in tutte le lingue e il profilo del suo canale di documentari RTD. 26.02.2022, Sputnik Italia

Russia Today ha annunciato che YouTube ha disabilitato la monetizzazione dei suoi canali in tutte le lingue, così come il profilo del canale documentario RTD.In precedenza le autorità australiane avevano annunciato la sospensione delle trasmissioni di RT nel loro Paese. La misura è arrivata nel contesto di una serie di misure restrittive introdotte contro la Russia e i suoi media durante l'operazione militare speciale in Ucraina.RT ha riscontrato enormi pressioni negli ultimi mesi. All'inizio di febbraio, il ministero degli Esteri russo ha annunciato che Mosca ha chiuso l'ufficio di Deutsche Welle, in risposta al divieto di RT DE in Germania.

