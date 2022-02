https://it.sputniknews.com/20220226/rimini-manifestazione-sulla-guerra-zittito-chi-cerca-di-spiegare-le-ragioni-della-russia-15328314.html

Rimini, manifestazione sulla guerra: zittito chi cerca di spiegare le ragioni della Russia

Questa mattina, alla manifestazione contro l'operazione russa in corso in Ucraina all'Arco di Augusto, a Rimini, un esponente del Pci ha preso la parola, iniziando con una disgressione in chiave anti-americana e citando, tra le altre cose, il nazionalismo ucraino e i gruppi paramilitari di Kiev; un gruppo di ucraini presenti, però, ha bloccato il dibattito con grida sul tono "non è vero", e altro, costringendo l'esponente del Pci ad interrompere il proprio intervento.L'uomo era lì egli stesso per manifestare contro la guerra, si noti bene, ma ricostruendone le ragioni anche da un altro punto di vista. È stato però zittito.Alla manifestazione erano presenti cittadini ucraini ed esponenti del Pci, del Psi, del Pd, di Emergency, della Cgil e di Rifondazione Comunista.La manifestazione era stata annunciata con enfasi da Cigil-comitato locale e Anpi, con il seguente annuncio:Il riferimento nell'annuncio della manifestazione, d'obbligo, è alla Costituzione italiana e all'articolo 11, che recita:

