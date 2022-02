https://it.sputniknews.com/20220226/regno-unito-lascia-il-lavoro-in-cerca-di-frammenti-di-meteoriti-e-guadagna-64mila--15336660.html

Regno Unito, lascia il lavoro in cerca di frammenti di meteoriti e guadagna 64mila $

Regno Unito, lascia il lavoro in cerca di frammenti di meteoriti e guadagna 64mila $

Il meteorite è finito sulla Terra lo scorso febbraio, scatenando un'importante caccia tra gli astronomi dilettanti e tra la gente del posto desiderosa di... 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T23:20+0100

2022-02-26T23:20+0100

2022-02-26T23:20+0100

regno unito

meteorite

società

virale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/679/28/6792817_0:148:2830:1740_1920x0_80_0_0_8e51a5486160b62f2446893e7160d9b8.jpg

Chi non rischia mai non beve mai champagne, recita un proverbio russo. Sembra che valga proprio per Chris Casey, che ha lasciato il suo lavoro di falegname per cercare frammenti di meteorite. Parlando al Sun, il 34enne ha rivelato che la sua scelta audace è stata generosamente ricompensata, anche se ammette che il lavoro è stato estenuante. Casey dice di aver trascorso tre settimane a temperature sotto lo zero, facendo 40mila passi al giorno alla ricerca di pezzi di meteorite, riusciti a conservarsi dopo essere bruciati per la forza d'attrito nell'atmosfera terrestre. Casey ha quindi scoperto un pezzo da 12 g, che ha venduto a un collezionista privato su eBay per 22mila $. Ha poi trovato altri due frammenti, che sono stati venduti all'asta online di Christie's per 42mila $ all'inizio di questa settimana. L'uomo dice di avere altri due frammenti del meteorite, del peso di 7,2 grammi e 5 grammi, ma ha deciso di conservarli. Il corpo celeste, atterrato nei pressi di Winchcombe, in Inghilterra, è estremamente raro. Appartiene a un tipo di meteoriti con condrite carboniosa. Ha una composizione chimica vicina a quella della nebulosa solare da cui si è formato il nostro Sistema Solare.

https://it.sputniknews.com/20211208/russia-segnalato-a-sochi-un-lampo-nel-cielo-probabile-caduta-di-un-meteorite---video-14095102.html

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

regno unito, meteorite, società, virale