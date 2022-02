https://it.sputniknews.com/20220226/pfizer-di-catania-sindacati-nessuna-proposta-concreta-sui-licenziamenti-in-vista-15322284.html

Pfizer di Catania, sindacati: "Nessuna proposta concreta" sui licenziamenti in vista

Fumata nera tra le parti: nessun accordo in vista dopo il secondo incontro con a tema i licenziamenti dei lavoratori Pfizer dello stabilimento di Catania. 26.02.2022, Sputnik Italia

I sindacati di categoria, tramite comunicato congiunto, fanno sapere che non si è ancora arrivati ad un accordo in merito alla vicenda dei 130 lavoratori della Pfizer di Catania.A questo secondo appuntamento sulla procedura di licenziamento, già avviata per i 130 lavoratori Pfizer, non si è ancora aperto uno spiraglio nelle trattative in corso per trovare una soluzione.La Cigl, insieme a Cisl, Uil e Ugl, dopo l'incontro di ieri pomeriggio nei locali della Confindustria esprime "profonda rabbia, e delusione, per l'atteggiamento ancora una volta tenuto dalla multinazionale del farmaco".Nessun congelamento in vista, per ora, per i lavoratori dello stabilimento siciliano.D'altronde, l'assessore regionale del Lavoro, Antonio Scavone, giusto ieri mattina aveva rinviato a "data da destinarsi" il tavolo regionale sulla crisi in corso.I sindacati non si risparmiano nelle accuse nei confronti della multinazionale del comparto farmaceutico, rincalzando la dose:Le organizzazioni di categoria ribadiscono di qui l'importanza dello sciopero generale previsto per il 4 marzo, facendo appello a tutte le istituzioni per la convocazione immediata di un tavolo di crisi, nonché l'intervento tempestivo del Ministero dello Sviluppo economico.Hanno partecipato alla riunione indetta dai sindacati i segretari regionali Carmelo De Caudo, della UIL, Maurizio Attanasio della Cisl, Enza Meli per la Uil, i segretari di Filctem Cgil e Uiltec Uil, Mimmo D'Antone della Uil e altri.

