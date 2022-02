https://it.sputniknews.com/20220226/pedofilia-2-arresti-per-detenzione-di-immagini-e-video-pedopornografici-in-toscana-15330618.html

Pedofilia: 2 arresti per detenzione di immagini e video pedopornografici in Toscana

In un'operazione in Toscana contro la pedopornografia sono stati sequestrati complessivamente oltre 1.600 file. 26.02.2022, Sputnik Italia

Un 25enne residente nel Pisano e un 43enne residente in provincia di Livorno sono stati arrestati per detenzione di materiale pedopornografico dalla Polizia postale di Firenze.Secondo quanto spiegato dalle forze dell’ordine, il primo è stato trovato in possesso di circa 500 file e il secondo di oltre 1.100 tra immagini e video a carattere pedopornografico.I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato, a seguito della perquisizione condotta nelle loro abitazioni, e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.Successivamente, il giudice ha convalidato gli arresti, mantenendo la misura dei domiciliari per il 43enne e rimettendo in libertà il 25enne incensurato.

