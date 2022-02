https://it.sputniknews.com/20220226/nuovo-studio-anche-i-cani-soffrono-quando-muore-un-altro-cane-della-famiglia-15314656.html

Anche i cani soffrono quando muore un altro cane della famiglia

Non c’è differenza tra esseri umani e cani per quanto riguarda l’esperienza del lutto, anche i cani infatti provano dolore per la scomparsa di un altro cane con il quale dividono la stessa casa.Secondo un recentissimo studio, condotto dall'Università Statale di Milano, in sinergia con l'Università di Padova, i cani diventano, inoltre, molto più paurosi e bisognosi di attenzioni, perdono l’appetito, sono disinteressati al gioco ed infine emettono più latrati.Lo studio è stato realizzato in Italia su di una base di 426 proprietari di cani, ed i risultati finali sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports.La dottoressa Federica Pirrone, ricercatrice di Etologia Veterinaria dell’Università di Milano, in testa al gruppo di ricercatori, ha intervistato i 426 proprietari a cui era morto un cane mentre in casa ce n’era almeno un altro, riscontrando che l'86% dei proprietari ha osservato dei cambiamenti, in negativo, nel comportamento dei cani in quei casi in cui vi era una forte relazione tra gli animali.Infine, lo studio ha rilevato anche tutta una serie di cambiamenti caratteriali nei cani sopravvissuti, anche in relazione allo stato d’animo dei loro proprietari.

