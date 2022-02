https://it.sputniknews.com/20220226/napoli-un-incendio-devasta-un-basso-dei-quartieri-spagnoli-intera-famiglia-perde-tutto-15319808.html

Napoli, un incendio devasta un "basso" dei Quartieri Spagnoli, intera famiglia perde tutto

Napoli, un incendio devasta un "basso" dei Quartieri Spagnoli, intera famiglia perde tutto

Un incendio ha devastato una abitazione a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, dove abitava una famiglia con 4 bambini. Subito domato dagli uomini del comando dei... 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T07:55+0100

2022-02-26T07:55+0100

2022-02-26T08:01+0100

napoli

famiglia

incendio

vigili del fuoco

italia

sicurezza

solidarietà

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169470_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_1b834055bbd537112e6318e00735221a.jpg

Le fiamme hanno avvolto un "basso" nei Quartieri Spagnoli: una intera famiglia ha visto andare distrutta l'intera casa dove viveva. La casa, con ingresso all'altezza del marciapiede, era la residenza di una famiglia di sei persone. I due genitori e quattro bambine di età compresa tra i 4 e i 10 anni. L'incendio è avvenuto ieri in serata in via Santa Maria Ogni Bene. Tutti salvi i componenti della famiglia, grazie al tempestivo intervento degli uomini dei vigili del fuoco della squadra in servizio nel centro storico.La famiglia, i cui genitori non hanno un lavoro fisso ma sono lavoratori occasionali, ha purtroppo perso tutto nell'evento. Al momento ha una sistemazione provvisoria. Partita una gara di solidarietà nei confronti della stessa da parte di associazioni di zona.

https://it.sputniknews.com/20220213/incendio-a-milano-brucia-una-palazzina-del-centro-rogo-domato-15088511.html

napoli

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

napoli, famiglia, incendio, vigili del fuoco, italia, sicurezza, solidarietà