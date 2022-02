https://it.sputniknews.com/20220226/napoli-trovati-400-mila-euro-nascosti-in-un-borsone-due-persone-fermate-per-riciclaggio-15321745.html

Napoli, trovati 400 mila euro nascosti in un borsone: due persone fermate per riciclaggio

Napoli, trovati 400 mila euro nascosti in un borsone: due persone fermate per riciclaggio

Due cinesi se ne andavano tranquillamente in giro per le strade di Napoli con 400mila euro in un borsone. Sono stati fermati dai Carabinieri, che li hanno... 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T09:48+0100

2022-02-26T09:48+0100

2022-02-26T09:48+0100

riciclaggio denaro sporco

riciclaggio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/366/82/3668229_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9f53005288c0364fb54b0708730f07c3.jpg

I due si trovavano all’uscita autostradale di Palma Campania (Napoli), quando sono stati fermati dai Carabinieri per dei controlli.I carabinieri si sono insospettiti quando non hanno ricevuto dai due dichiarazioni convincenti sul dove si stessero recando.Da lì il controllo più approfondito e la scoperta di 401.215 euro nel borsone, che è stato sequestrato.Adesso, riporta il Napoli Today, sono scattate le indagini per verificare l’origine del denaro e la destinazione del riciclaggio di denaro.Del resto, in Italia il limite di pagamenti in contante massimo che si può effettuare è di 2mila euro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

riciclaggio denaro sporco, riciclaggio