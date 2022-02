https://it.sputniknews.com/20220226/napoli-maresca-a-capo-della-commissione-fondi-pnrr-contro-affarismi-e-corruttela-15332414.html

Napoli, Maresca a capo della commissione fondi Pnrr contro affarismi e corruttela

Napoli, Maresca a capo della commissione fondi Pnrr contro affarismi e corruttela

Il capoluogo campano si prepara a ricevere gli ingenti fondi che gli spettano in merito al Pnrr ed alza i sistemi di difesa contro la corruzione. 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T20:31+0100

2022-02-26T20:31+0100

2022-02-26T20:31+0100

napoli

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12864081_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_626d60f2775f1fe99e40d6cc975102fc.jpg

Napoli ha il suo presidente per la commissione di vigilanza sui fondi del Piano nazionale di recupero e resilienza. Nominato Catello Maresca, magistrato a Campobasso e noto per essersi candidato alla guida di Napoli alle scorse elezioni amministrative, correndo per il centrodestra.La scelta su Maresca è stata unanime, riporta il Napoli Today.“Il messaggio che arriva dalla mia nomina all’unanimità a presidente di una commissione strategica come quella di monitoraggio sul PNRR è forte e chiaro”, dice Maresca in un comunicato stampa riportato dal quotidiano locale.“Ringrazio tutti i componenti della minoranza di centro destra che mi hanno proposto e della maggioranza tutta che mi ha sostenuto. Sarà una commissione di garanzia, più che di controllo, che punterà ad assicurare trasparenza delle procedure e chiarezza dei programmi”, ha affermato Maresca delimitando i contorni del suo mandato.“Con i fondi del PNRR ci giochiamo il futuro della città e dei nostri figli. Non ci sarà spazio per affarismi e corruttela”, ha concluso il consigliere comunale Maresca.

napoli

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

napoli, economia