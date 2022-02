https://it.sputniknews.com/20220226/mondiali-calcio-svezia-si-rifiuta-di-giocare-un-possibile-spareggio-con-russia-15334769.html

Mondiali calcio, Svezia si rifiuta di giocare un possibile spareggio con Russia

La nazionale svedese di calcio ha rifiutato di partecipare ad una possibile partita di spareggio con la nazionale russa per la possibilità di qualificarsi ai... 26.02.2022, Sputnik Italia

La nazionale russa ha in programma una partita contro la nazionale polacca il 24 marzo a Mosca nelle semifinali del torneo play-off. Nell'altra semifinale si incontreranno le squadre di Svezia e Repubblica Ceca. Il vincitore del torneo si qualificherà ai Mondiali, che si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar.Il presidente della SvFF, Karl-Erik Nilsson, ha messo in dubbio la questione di sicurezza nel far disputare una partita di spareggio dei Mondiali con la nazionale russa. Il presidente della Federcalcio polacca (PZPN), Cesary Kulesza, aveva affermato che la nazionale polacca non ha intenzione di giocare uno spareggio contro la squadra russa a causa della situazione in Ucraina. Giovedì, le squadre nazionali di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca hanno reso noto un comunicato congiunto in cui hanno annunciato il loro rifiuto di giocare in Russia le partite di qualificazione per i Mondiali del 2022 a causa dell'aggravarsi della crisi russo-ucraina.Lo scorso 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver autorizzato un'operazione militare speciale volta alla demilitarizzazione dell'Ucraina. In un discorso televisivo ai cittadini russi, il capo di stato ha affermato che le circostanze "richiedono un'azione decisiva e immediata da parte nostra, le repubbliche popolari del Donbass hanno chiesto aiuto".

