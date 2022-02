https://it.sputniknews.com/20220226/lpr-nel-villaggio-di-metallist-mancano-da-diversi-giorni-acqua-ed-elettricita-15325175.html

LPR, nel villaggio di Metallist mancano da diversi giorni acqua ed elettricità

LPR, nel villaggio di Metallist mancano da diversi giorni acqua ed elettricità

Il villaggio di Metalist, nella LPR, vive da diversi giorni senza acqua ed elettricità. I residenti, sperando in un'imminente risoluzione della situazione, non... 26.02.2022, Sputnik Italia

Il villaggio di Metallist, vicino alla linea di demarcazione della LPR, vive senza acqua ed elettricità da diversi giorni, ma la gente del posto non se ne va: sperano che la vita pacifica torni presto a Metallist.Dall'estate del 2014 Metalist, un sobborgo settentrionale di Lugansk, vive vicino alla linea di contatto, costantemente sotto tiro. Dall'altra parte c'è una città chiamata Schastie, (che in russo si traduce come Felicità - ndr), che è sotto il controllo delle truppe ucraine.Lo stesso Metallist ha subito un'attacco a giugno 2014. Poi ci sono state aspre battaglie tra i battaglioni della LPR e l'Ucraina. In quelle battaglie, la milizia ha catturato la famosa Nadezhda Savchenko. Durante le riprese dell'evacuazione dei civili da Metallist, alcuni giornalisti della compagnia televisiva e radiofonica statale russa sono morti.

