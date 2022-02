https://it.sputniknews.com/20220226/linviato-russo-allonu-afferma-i-nazionalisti-in-ucraina-usano-i-civili-come-scudi-umani-15318327.html

Inviato russo all'ONU: i nazionalisti in Ucraina usano i civili come scudi umani

L'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vasily Nebenzia, ha affermato che i nazionalisti in Ucraina stanno usando i civili come scudi umani. 26.02.2022, Sputnik Italia

"Il presidente Vladimir Putin e il ministero della Difesa russo hanno dichiarato esplicitamente e chiaramente che non ci sarebbero stati attacchi contro le infrastrutture civili, ma i nazionalisti stanno già usando i civili come scudi umani", ha detto Nebenzia durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite venerdì.Parlando della bozza di risoluzione dell'UNSC (Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - ndr) contro Mosca, che è stata presentata venerdì e su cui ha già posto il veto la Russia, il diplomatico l'ha definita "l'ennesima mossa brutale e disumana in questa scacchiera ucraina".Venerdì, il ministero della Difesa russo ha affermato che i consiglieri del Pentagono e della CIA avevano insegnato all'esercito ucraino come schierare sistemi di artiglieria a propulsione a razzo nelle aree residenziali, per provocare il fuoco di risposta sui residenti locali, in una famigerata tecnica che gli Stati Uniti hanno utilizzato negli interventi militari Intorno al mondo."Questi metodi sono utilizzati attivamente dai terroristi sotto la supervisione della CIA in Medio Oriente e in altri paesi".Operazione speciale russa in UcrainaIl Cremlino ha annunciato giovedì che la Russia ha avviato un'operazione militare speciale in Ucraina, per ripulire il paese dai nazisti, dopo che le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk hanno chiesto aiuto per difendersi dall'aggressione di Kiev, mentre l'esercito ucraino ha intensificato i bombardamenti del Donbass, in violazione delle disposizioni sul cessate il fuoco degli accordi di Minsk, la cui attuazione è stata apertamente ignorata dal governo ucraino.Nel suo discorso di venerdì, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che gli scontri non sono in corso tra militari russi e unità regolari ucraine, ma con formazioni nazionaliste, che stanno schierando armi pesanti, compresi sistemi a lancio multiplo, proprio nelle regioni centrali delle grandi città, nascondendosi dietro abitazioni civili.Venerdì l'esercito russo ha ribadito che l'operazione speciale non prende di mira la popolazione civile, la Russia non ha intenzione di "occupare" l'Ucraina e le truppe lasceranno il Paese una volta completata l'operazione.In un recente discorso alla nazione, il presidente russo Vladimir Putin ha poi sottolineato l'oltraggiosa ipocrisia dell'Occidente, ricordando loro i tragici eventi in cui gli stati della NATO sono stati direttamente coinvolti, ma di cui scelgono di non parlare. Questi includono il bombardamento di Belgrado, l'invasione dell'Iraq, gli interventi militari in Libia e Siria (dove le forze statunitensi sono ancora di stanza illegittimamente): tutto contro il diritto internazionale e con il pretesto di "salvare la democrazia".I media occidentali, così come i politici, hanno ignorato gli eventi nel Donbass per 8 anni, in cui i residenti sono stati esposti a quello che Mosca chiama "genocidio" della popolazione di lingua russa. Allo stesso tempo, l'Occidente ha fornito all'Ucraina aiuti militari stranieri, il che ha permesso a Kiev di trascurare gli accordi di Minsk per tutti questi anni, mentre la NATO ha sostanzialmente spinto Russia e Ucraina a un confronto, giocando con le aspirazioni dell'Ucraina a diventare parte dell'Occidente e della NATO e minacciando seriamente gli interessi di sicurezza della Russia.Il fatto chiaro, che è stato palesemente ignorato, è che la guerra è in corso in Ucraina dal 2014.In uno dei crimini più efferati, il 2 maggio 2014, i nazionalsciovinisti ucraini hanno rinchiuso alcuni manifestanti nella Casa dei Sindacati di Odessa, dando fuoco all'edificio. Secondo le Nazioni Unite, quasi 50 innocenti sono morti e circa 250 manifestanti sono rimasti feriti in scontri con i radicali.Tuttavia, non c'è stata un'indagine internazionale indipendente sul massacro, e il fatto non ha ricevuto molta attenzione dai media occidentali. Ad oggi, l'attuale governo di Kiev ha impedito a funzionari internazionali di condurre un'indagine obiettiva sul crimine, dimostrando chiaramente che non è disposto a condannare o punire le azioni degli estremisti di parte ucraina.

