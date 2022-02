Le truppe ucraine hanno bombardato Gorlovka

"Dopo le 03:00 sono stati registrati bombardamenti da parte delle forzi militari ucraine in direzione, alle 03:10, dell'insediamento di Mayorsk e dell'insediamento di Gorlovka (villaggio Shakti 6/7): sono state sparate sei granate anticarro manuali e sono state utilizzate anche mitragliatrici pesanti", ha affermato in una nota l'ufficio di rappresentanza della DPR presso il JCCC.

Giovedì, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina per fermare la guerra nel Donbass.

Le forze russe hanno utilizzato armi di precisione per neutralizzare le infrastrutture militari, comprese le basi aeree e le difese aeree. Allo stesso tempo, il ministero della Difesa russo ha sottolineato che non vi è alcuna minaccia per la popolazione civile in Ucraina.