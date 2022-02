https://it.sputniknews.com/20220226/le-truppe-della-lpr-sono-avanzate-di-30-chilometri-15321324.html

Le truppe della LPR sono avanzate di 30 chilometri

Il ministero della Difesa russo riferisce che il raggruppamento di truppe della LPR è avanzato in profondità sul territorio, di circa 30 chilometri. 26.02.2022, Sputnik Italia

Le truppe della LPR e della DPR, con il supporto delle forze armate russe, continuano la loro offensiva contro le posizioni delle truppe ucraine.I militari hanno preso possesso degli insediamenti di Bakhmutovka e Grechishkino, riferisce ai giornalisti, questo sabato, il maggiore generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo.Secondo Konashenkov, l'operazione militare speciale continua, i gruppi di truppe della DPR e della LPR, con il fuoco di supporto delle forze armate russe, hanno ampliamente sfondato le aree di difesa del nemico in un solo giorno e continuano a sviluppare il successo dell'offensiva.Il generale ha aggiunto che i battaglioni nazionalisti, in ritirata, fanno saltare in aria sottostazioni elettriche e ponti sui fiiumi alle loro spalle.

