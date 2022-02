https://it.sputniknews.com/20220226/le-forze-di-difesa-aerea-della-dpr-hanno-intercettato-due-missili-di-tipo-tochka-u-15319494.html

Le forze di difesa aerea della DPR hanno intercettato due missili di tipo "Tochka-U"

Le forze di difesa aerea della DPR hanno intercettato due missili di tipo "Tochka-U"

Le forze di difesa aerea della DPR hanno intercettato due missili Tochka-U: non hanno funzionato. Danni ad alcuni edifici civili interessati dal crollo di... 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T07:40+0100

2022-02-26T07:40+0100

2022-02-26T08:01+0100

donbass

donetsk

lugansk

repubblica popolare di lugansk

repubblica popolare di donetsk

contraerea

missili

mondo

sicurezza

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/371/48/3714834_0:132:2743:1674_1920x0_80_0_0_3467151308d081670e10a53aa0045b65.jpg

La contraerea della DPR questa mattina ha intercettato due missili di tipo Tochka-U nei territori della Repubblica. I missili non "hanno funzionato". I resti dei due missili sono piovuti sulle case sottostanti. In conseguenza della caduta dei due missili, inoltre, danni multipli dovuti a detriti hanno interessato alcune famiglie di residenti, si legge nella nota.Il tweet riportato qui in calce recita: "Le forze di difesa aerea della DPR hanno intercettato due missili Tochka-U, non hanno funzionato, diversi edifici sono stati danneggiati".

https://it.sputniknews.com/20220226/le-truppe-ucraine-hanno-bombardato-gorlovka-15317719.html

donbass

donetsk

lugansk

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donbass, donetsk, lugansk, repubblica popolare di lugansk, repubblica popolare di donetsk, contraerea, missili, mondo, sicurezza, geopolitica, ucraina, russia, guerra, bombardamenti