Lavrov sente ministro Esteri turco Cavusoglu, discussa l'operazione militare speciale in Ucraina

Il ministero degli Esteri russo ha comunicato che il ministro russo Sergey Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri Mevlut... 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T15:24+0100

2022-02-26T15:24+0100

2022-02-26T15:57+0100

Lavrov ha informato in maniera dettagliata il suo omologo turco sull'operazione militare sulla demilitarizzazione dell'Ucraina, ha fatto sapere il dicastero diplomatico russo."In un'approfondita discussione sull'attuale stato delle cose negli affari ucraini e della situazione nella regione nel suo insieme, Lavrov ha informato in maniera dettagliata il suo omologo turco sull'esecuzione dalle forze armate russe, in collaborazione con le unità della milizie popolari della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Lugansk, dell'operazione militare speciale nel Donbass in conformità con le decisioni della più alta amministrazione russa", ha affermato il ministero degli Esteri.La Russia ha lanciato un'operazione militare nell'Ucraina giovedì 24 febbraio, nelle prime ore del mattino. In un discorso televisivo ai cittadini russi, il presidente Vladimir Putin ha affermato che le circostanze "richiedono un'azione decisiva e immediata da parte nostra, le repubbliche popolari del Donbass hanno chiesto aiuto".Il capo di stato russo ha affermato che tutta la responsabilità dello spargimento di sangue sarà sulla coscienza del regime al potere in Ucraina e ha invitato i soldati ucraini a non seguire gli ordini criminali delle autorità, deporre le armi e tornare a casa.

