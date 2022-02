https://it.sputniknews.com/20220226/laustralia-sospende-le-trasmissioni-di-rt-15328423.html

L'Australia sospende le trasmissioni di RT

L'Australia sospende le trasmissioni di RT

L'Australia ha annunciato la sospensione delle trasmissioni dell'emittente Russia Today sul proprio territorio. 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T13:03+0100

2022-02-26T13:03+0100

2022-02-26T14:03+0100

ucraina

conflitto nel donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/279/94/2799469_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_f7f40bf898ee49c5ab0e836a05115bf4.jpg

L'Australia ha sospeso le trasmissioni di Russia Today, ha annunciato il canale televisivo su Telegram. Finora non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni.La misura arriva nel contesto di una serie di misure restrittive introdotte contro la Russia e i suoi media durante l'operazione militare speciale in Ucraina.RT ha riscontrato enormi pressioni negli ultimi mesi. All'inizio di febbraio, il ministero degli Esteri russo ha annunciato che Mosca ha chiuso l'ufficio di Deutsche Welle, in risposta al divieto di RT DE in Germania.Ciò a dispetto del fatto che RT DE avesse ricevuto una licenza di trasmissione in Serbia, che le conferisce il diritto di trasmettere nella maggior parte dei paesi dell'UE, inclusa la Germania.Il regolatore dei media tedesco MABB ha affermato che RT DE è stato ufficialmente bandito in Germania perché non disponeva dei permessi necessari per la trasmissione.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, conflitto nel donbass