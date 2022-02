https://it.sputniknews.com/20220226/latitante-catanese-del-clan-santapaola-arrestato-in-provincia-di-vibo-valentia-15334910.html

Latitante catanese del clan Santapaola arrestato in provincia di Vibo Valentia

Latitante catanese del clan Santapaola arrestato in provincia di Vibo Valentia

Antonio Trentuno è un affiliato del gruppo di San Cocimo del clan Santapaola di Catania, ma è stato arrestato dalla polizia a Vibo Valentia in Calabria. 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T20:15+0100

2022-02-26T20:15+0100

2022-02-26T20:15+0100

sicilia

mafia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/10227491_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2b2fce2e1e44c8a89cb44d330a95afca.jpg

Era ricercato dall’operazione “Quadrilatero” scattata il 20 settembre 2021, ma era sfuggito alla cattura e per questo era latitante da allora.Grazie ad una operazione di sorveglianza congiunta tra la polizia dell’Albania e della Grecia, Antonio Trentuno, di anni 38, è stato fermato durante un controllo da una pattuglia di Vibo Valentia presso gli svincoli autostradali tra Pizzo Sant’Onofrio e la Salerno-Reggio Calabria.L’uomo era diretto verso sud con l’auto di un compagno. Quest’ultimo era alla guida quando i due sono stati fermati.Antonio Trentuno aveva il documento di identità falsi e anche un green pass falso. Condotti in Questura sono risaliti alla sua identità grazie alla collaborazione della Questura di Catania, riporta LaSicilia.L’operazione QuadrilateroGrazie all’operazione Quadrilatero era stato possibile disarticolare i gruppi criminali che gestivano fiorenti piazze di spaccio di sostante stupefacenti nella zona del catanese e in alcuni rioni di Catania.Trentuno nell’ambito di questa inchiesta è accusato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sicilia, mafia