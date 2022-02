https://it.sputniknews.com/20220226/la-germania-punta-ad-una-restrizione-mirata-e-funzionale-dello-swift-contro-la-russia-15337408.html

La Germania punta ad una "restrizione mirata e funzionale dello Swift" contro la Russia

La Germania punta ad una "restrizione mirata e funzionale dello Swift" contro la Russia

I ministri degli Esteri e dell'Economia della Germania hanno annunciato che Berlino lavora per limitare "i danni collaterali dello scollegamento dello Swift in... 26.02.2022

2022-02-26T20:40+0100

2022-02-26T20:40+0100

2022-02-26T20:40+0100

Mentre le potenze occidentali valutano la prospettiva di disconnettere alcune organizzazioni russe dal sistema interbancario Swift, alti funzionari del governo tedesco hanno suggerito che Berlino cerchi di limitare i danni collaterali di questa mossa. Secondo la Reuters, la ministra degli Esteri Annalena Baerbock e il ministro dell'Economia Robert Habeck hanno affermato in una dichiarazione congiunta che la Germania sta "lavorando urgentemente su come limitare i danni collaterali dello scollegamento dallo Swift in modo tale da colpire le persone giuste". "Ciò di cui abbiamo bisogno è una restrizione mirata e funzionale dello Swift", hanno dichiarato. Allo stesso tempo la Cnn ha riferito basandosi ad una fonte nell'amministrazione Biden secondo cui gli Stati Uniti e la Ue stanno valutando la possibilità di scollegare solo alcune banche e società russe piuttosto che l'intera economia russa dallo Swift. Gli Stati Uniti, il Giappone e diversi paesi europei hanno imposto sanzioni contro la Russia dopo che Mosca ha lanciato "un'operazione militare" in Ucraina volta a neutralizzare le capacità militari di Kiev.

germania

russia

2022

