Kaliningrad, con la chiusura dello spazio aereo baltico i voli russi opereranno su nuova rotta

I voli per Kaliningrad opereranno su una nuova rotta, dopo la previsione degli stati baltici di chiudere lo spazio aereo ad aerei di compagnie di bandiera... 26.02.2022, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/605/81/6058155_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49d22d08a1df1bb97ea464ad26499bc9.jpg

I voli per Kaliningrad, quando lo spazio aereo sarà chiuso dai paesi baltici, continueranno a operare su una rotta modificata, il programma cambierà, ha detto a Sputnik Natalya Gritsun, uno dei principali specialisti di pubbliche relazioni dell'aeroporto di Khrabrovo.Il capo lituano del ministero dei Trasporti ha osservato in precedenza che i ministri dei trasporti di tutti i paesi baltici hanno deciso di chiudere lo spazio aereo per le compagnie aeree russe. Il governo lituano valuterà la situazione sabato sera. Le autorità di Kaliningrad hanno riferito di rimando che non ci sarà nessun blocco aereo della regione. Da Kaliningrad sarà possibile sorvolare le acque neutrali del Baltico e della regione di Leningrado.Il 21 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha firmato decreti che riconoscono la sovranità delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e il 24 febbraio la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale per smilitarizzare l'Ucraina.In risposta, i paesi occidentali hanno avviato un nuovo ciclo nella spirale di sanzioni in atto dal 2014.

2022

paesi baltici, aviazione, sicurezza, kaliningrad, mondo, geopolitica, voli, diplomazia, annuncio, lituania, lettonia, estonia, trasporti