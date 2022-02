https://it.sputniknews.com/20220226/ingenti-bombardamenti-proseguono-sulla-dpr-e-lpr-da-parte-dellesercito-ucraino-15320179.html

Ingenti bombardamenti proseguono sulla DPR e LPR da parte dell'esercito ucraino

Ingenti bombardamenti proseguono sulla DPR e LPR da parte dell'esercito ucraino

La DPR ha riferito del bombardamento dei villaggi di Zaitsevo e Verkhnotoretske da parte delle forze armate ucraine, mentre la LPR segnala 595 attacchi da... 26.02.2022, Sputnik Italia

La DPR riferisce del bombardamento sui villaggi di Zaitsevo e Verkhnetoreske da parte di reparti dell'esercito ucraino, mentre dalla LPR si segnalano 595 attacchi da parte delle forze armate ucraine in nove giorni."Le truppe ucraine hanno bombardato gli insediamenti di Zaitsevo e Verkhnetoretske della DPR", rifersice l'ufficio di rappresentanza della Repubblica nei rapporti del Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del regime di cessate il fuoco (JCCC).Secondo quanto riferito, entrambi gli attacchi sono stati registrati alle 8:30 in direzione degli insediamenti di Verkhnetoretske e Zaitsevo. Sono stati sparati 10 colpi di mortaio di calibro 82 mm, sono state utilizzate armi leggere.

