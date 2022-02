https://it.sputniknews.com/20220226/in-risposta-alle-sanzioni-la-russia-chiude-lo-spazio-aereo-a-bulgaria-polonia-e-repubblica-ceca-15330000.html

In risposta alle sanzioni la Russia chiude lo spazio aereo a Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca

L'Agenzia federale del trasporto aereo riferisce della decisione presa di chiudere al traffico aereo sui cieli della Federazione Russa alle compagnie di... 26.02.2022, Sputnik Italia

In risposta alla chisura dello spazio aereo per gli aerei di compagnie battenti bandiera russa, la Federazione Russa ha deciso, tramite una nota ufficiale dell'Agenzia federale del trasporto aereo, di chiudere alla possibilità di sorvolo dello spazio nazionale a compagnie di Bulgaria Polonia e Repubblica Ceca.Aerei provenienti dai 3 suddetti Paesi non solo non potranno atterrare nella Federazione Russa, ma non potranno nemmeno raggiungere altra destinazione sorvolando il territorio della Federazione, come da nota riportata qui di seguito:

