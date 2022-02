https://it.sputniknews.com/20220226/il-presidente-turco-erdogan-invita-il-suo-omologo-putin-ad-ankara-per-discutere-la-pace-in-ucraina-15333129.html

Il presidente turco Erdogan invita Putin ad Ankara per discutere la pace in Ucraina

Mano tesa al presidente russo Vladimir Putin offerta dal premier turco Tayyip Erdogan, che lo ha invitato ufficialmente a recarsi in Turchia per discutere... 26.02.2022, Sputnik Italia

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato in una riunione del partito al governo di aver invitato il suo omologo russo Vladimir Putin in Turchia per discutere della riduzione dell'escalation in Ucraina, ha riferito il canale televisivo TGRT Haber."In una riunione del partito al governo, in cui la questione principale era la situazione in Ucraina, il presidente Erdogan ha affermato che la Turchia dovrebbe difendere la pace".Giovedì mattina, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver deciso un'operazione militare speciale per smilitarizzare l'Ucraina. In un discorso televisivo ai russi, ha affermato che le circostanze "richiedono un'azione decisa e immediata da parte nostra, le repubbliche popolari del Donbass si sono rivolte alla Russia con una richiesta di aiuto". Successivamente, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le forze armate russe non effettuano attacchi missilistici, aerei o di artiglieria sulle città dell'Ucraina: le infrastrutture militari, le strutture di difesa aerea, gli aeroporti militari e l'aviazione sono disabilitate da armi ad alta precisione. Il ministero ha assicurato che la popolazione civile non è in pericolo.

