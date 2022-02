https://it.sputniknews.com/20220226/identificate-le-bevande-che-riducono-di-quasi-la-meta-il-rischio-di-diabete-15310311.html

Identificate le bevande che riducono di quasi la metà il rischio di diabete

Un modo per vivere più a lungo è bere bevande che contengono principi attivi che prevengono lo sviluppo di malattie che possono accorciare la vita di una... 26.02.2022, Sputnik Italia

Il diabete di tipo 2 è una condizione comune in cui i livelli di zucchero nel sangue diventano troppo alti e le persone che lo sviluppano potrebbero aver bisogno di cambiare la loro dieta, tra le altre cose. Uno studio olandese pubblicato da Express Health ha scoperto che alcune bevande possono aiutare a ridurre il rischio di questa malattia.Un altro studio che esamina l'effetto della caffeina sul rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 è stato condotto negli Stati Uniti tra giovani e donne di mezza età. Sono stati esaminati i dati di 88.259 donne di età compresa tra 26 e 46 anni che non avevano il diabete all'inizio del progetto.Alla fine è stato concluso che il consumo quotidiano di caffè può ridurre il rischio di diabete di tipo 2 nelle donne in questa fascia di età.A loro volta i medici britannici di Diabetes UK informano che il "tè contiene polifenoli che possono aumentare l'attività dell'insulina, prevenendo così il diabete di tipo 2".

