https://it.sputniknews.com/20220226/i-nazionalisti-ucraini-hanno-bombardato-starobelsk-con-missili-tipo-grad-si-contano-morti-15326016.html

I nazionalisti ucraini hanno bombardato Starobelsk con missili tipo "Grad", si contano morti

I nazionalisti ucraini hanno bombardato Starobelsk con missili tipo "Grad", si contano morti

Il ministero della Difesa riporta che i nazionalisti ucraini hanno bombardato il villaggio di Starobelsk con sistemi missilistici di tipo Grad, ci sono vittime... 26.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-26T13:48+0100

2022-02-26T13:48+0100

2022-02-26T13:48+0100

donbass

donetsk

lugansk

sicurezza

mondo

guerra

bombardamenti

ucraina

kiev

esercito ucraino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/10394019_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c22bad5064637b65c4cb7f1659f13a78.jpg

I nazionalisti ucraini hanno sparato con sistemi lanciarazzi Grad sulle aree residenziali di Starobelsk. Ci sono morti tra i civili, ha affermato il ministero della Difesa russo.In un tweet si riferisce che "la DPR ha affermato che le truppe ucraine hanno sparato 4 missili Tochka-U sul loro territorio in un solo giorno. La foto mostra i resti di uno di tali missili lanciati oggi nel territorio di un deposito petrolifero nel distretto di Kirovsky di Donetsk, intercettato dalle forze di difesa aerea".Il ministero della Difesa ha annunciato di disporre di dati attendibili circa il fatto che provocazioni simili siano in atto anche a Kramatorsk e Slavyansk.Il ministero ha sottolineato che l'esercito russo non colpisce città e paesi e adotta tutte le misure per salvare la vita dei civili.

https://it.sputniknews.com/20220225/mosca-obiettivo-operazione-portare-davanti-giustizia-il-regime-di-kiev-per-crimini-commessi-15311717.html

donbass

donetsk

lugansk

ucraina

kiev

repubblica popolare di donetsk

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donbass, donetsk, lugansk, sicurezza, mondo, guerra, bombardamenti, ucraina, kiev, esercito ucraino, repubblica popolare di lugansk, repubblica popolare di donetsk, civili, bombardamenti, popolazione, vittime, tragedia, ministero della difesa della federazione russa, russia, missili