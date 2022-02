https://it.sputniknews.com/20220226/flotta-mar-nero-82-guardie-di-frontiera-ucraine-arrese-sullisola-di-zmeyniy-arrivano-a-sebastopoli-15326937.html

Flotta Mar Nero: 82 guardie di frontiera ucraine arrese sull'isola di Zmeyniy arrivano a Sebastopoli

Flotta Mar Nero: 82 guardie di frontiera ucraine arrese sull'isola di Zmeyniy arrivano a Sebastopoli

Le autorità ucraine avevano in precedenza affermato che alcune guardie di frontiera erano state uccise mentre difendevano l'isola di Zmeyniy nel Mar Nero... 26.02.2022, Sputnik Italia

Un gruppo di 82 militari ucraini, che si sono arresi sull'isola di Zmeyniy, è stato consegnato a Sebastopoli, ha annunciato la flotta russa del Mar Nero.Yasnikov ha sottolineato che la flotta del Mar Nero ha rispettato la decisione delle guardie di frontiera ucraine. È stato predisposto un corridoio sicuro per consentire loro di lasciare l'area dell'operazione.Secondo questi, gli uomini dell'esercito ucraino non hanno al momento richiesto assistenza medica. "Ma se dovesse sorgere (una tale necessità - ndr), verrà loro fornita tutta l'assistenza necessaria. Ai militari ucraini vengono fornite razioni da campo e acqua in bottiglia per l'intero periodo di spostamento verso la destinazione finale sul territorio dell'Ucraina", ha detto Yasnikov.In un tweet si legge che "militari russi distribuiscono razioni da campo alle guardie di frontiera ucraine nel trasbordo dall'isola di Zmeyniy a Sebastopoli".Nella giornata di ieri, le autorità e i media ucraini hanno affermato che 13 guardie di frontiera avevano scelto di morire "eroicamente" invece di arrendersi ai russi. Kiev ha persino dichiarato che li avrebbe onorati con il riconoscimento "postumo" di "eroe dell'Ucraina".La parte russa ha smentito queste affermazioni, sottolineando che l'isola si è arresa loro volontariamente.

