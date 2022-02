https://it.sputniknews.com/20220226/crisi-ucraina-francia-verso-nuove-sanzioni-contro-la-russia-15337934.html

Crisi ucraina, Francia verso nuove sanzioni contro la Russia

Crisi ucraina, Francia verso nuove sanzioni contro la Russia

France Presse: la Francia ha annunciato nuove misure punitive contro la Russia, incluso lo Swift. 26.02.2022, Sputnik Italia

Il presidente francese Emmanuel Macron in una riunione del consiglio di difesa si è espresso a favore del rafforzamento delle sanzioni economiche e finanziarie contro la Federazione Russa, comprese quelle che colpiscono il sistema Swift, riferisce l'agenzia France-Presse con riferimento all'Eliseo. Il presidente francese "si è pronunciato a favore del "rafforzamento delle sanzioni economiche e finanziarie in coordinamento con partner europei e americani", nonché delle "misure nazionali per congelare le attività finanziarie dei russi". Macron ha inoltre auspicato che vengano introdotte "nuove misure" "con i partner europei per quanto riguarda il sistema Swift", nota l'agenzia con riferimento all'Eliseo.In precedenza da Berlino avevano fatto sapere che le misure contro Mosca sullo Swift devono essere "funzionali" e limitare gli effetti collaterali.

