Continua l'esodo dall'Ucraina, l'Onu: "Fino a 5 milioni di profughi in Europa"

Le agenzie delle Nazioni Unite prevedono che il numero di rifugiati in fuga dalla guerra possa raggiungere quota 5 milioni. La crisi umanitaria sarà all'ordine del giorno del summit dei ministri dell'Interno che si terrà domani a Bruxelles.

Le immagini delle colonne di auto in fuga da Kiev hanno fatto il giro del mondo, mentre sui social rimbalzano le richieste di aiuto per far evacuare soprattutto donne bambini e anziani dalle città, dove sono in corso scontri tra l’esercito russo e quello ucraino.Secondo le agenzie delle Nazioni Unite, come l’Unhcr, il numero dei civili in fuga avrebbe già superato quota 100mila. Un numero che comprende sia gli sfollati, sia chi ha deciso di cercare riparo oltre confine in Polonia, Ungheria, Moldova, Romania o Slovacchia, e che nei prossimi giorni, sempre secondo l’Onu, potrebbe salire a 5 milioni.La previsione va ben oltre le stime del governo di Varsavia, che si aspetta un flusso di circa un milione di rifugiati alle proprie frontiere.Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovenia, Lituania, Moldavia, Finlandia, Ungheria e Stati Uniti hanno aperto corridoi umanitari per accogliere chi scappa dalla guerra.Per ora, secondo i dati diffusi dal Messaggero, sono 31mila i profughi arrivati in Polonia, 16mila in Moldova, 10mila in Romania e in Ungheria, mentre potrebbe arrivare a 100mila il numero dei rifugiati diretti in Lituania nei prossimi giorni. A complicare il quadro c’è il fatto che solo un terzo dei cittadini ucraini è vaccinato contro il Covid.L’Italia ha fatto sapere di essere pronta a creare corridoi umanitari per i ricongiungimenti familiari, riguardo i quali si attende un’impennata delle richieste, sia per accogliere i richiedenti asilo."L'Italia ha il dovere di spalancare le porte a chi scappa”, ha detto, mentre dai sindaci della Lega è arrivato l’appello ad “accogliere con buonsenso i veri profughi in fuga dall’Ucraina, a partire dalle persone più fragili, donne e bambini”.

