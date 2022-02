https://it.sputniknews.com/20220226/colloquio-putin-presidente-kirghizistan-responsabilita-di-kiev-per-fallimento-di-accordi-di-minsk-15324388.html

Colloquio Putin-presidente Kirghizistan: responsabilità di Kiev per fallimento di accordi di Minsk

Putin e il presidente del Kirghizistan hanno discusso della situazione in Ucraina per via telefonica. 26.02.2022, Sputnik Italia

Putin ha telefonato al presidente del Kirghizistan, dichiarando la responsabilità di Kiev per il fallimento degli accordi di Minsk e sostenendo le azioni decisive della parte russa per proteggere la popolazione civile del Donbass, riferisce il servizio stampa del Cremlino.In risposta, Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Zhaparov, ha espresso sostegno alle azioni della Federazione Russa in merito:Inoltre, i politici hanno discusso della situazione in Ucraina e hanno riaffermato la loro reciproca intenzione di rafforzare in modo completo le relazioni russo-kirghise di partenariato strategico e alleanza.Putin ha anche ringraziato Zhaparov per la posizione espressa.

2022

