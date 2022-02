https://it.sputniknews.com/20220225/zelensky-su-draghi-cerchero-di-spostare-lorario-degli-scontri-per-poter-parlare-con-lui-15310667.html

Zelensky su Draghi: "Cercherò di spostare l’orario degli scontri per poter parlare con lui"

Zelensky su Draghi: "Cercherò di spostare l’orario degli scontri per poter parlare con lui"

Il presidente ucraino Zelensky, con una nota, risponde così al Presidente del Consiglio Mario Draghi, che questa mattina, in un’informativa alla Camera, aveva... 25.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-25T15:32+0100

2022-02-25T15:32+0100

2022-02-25T15:32+0100

vladimir zelensky

mario draghi

italia

ucraina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/12762056_0:0:1447:815_1920x0_80_0_0_d9b849d40611dcbbd4c6157983c2944a.jpg

Sono queste le parole che il presidente ucraino Zelensky ha scritto in riferimento alla mancata telefonata tra lui ed il premier italiano.Draghi in precedenza aveva informato che “ieri, al Consiglio europeo, ha preso parte anche il presidente Zelensky, è stato un momento davvero drammatico, è nascosto in qualche parte di Kiev e ha detto che lui e l’Ucraina non hanno più tempo e che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo. È stato davvero un momento drammatico. Stamattina, mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9:30 ora italiana, ma non è stato poi possibile fare la telefonata, perché il presidente Zelensky non era più disponibile”.Zelensky, che secondo il governo tedesco si troverebbe a Kiev, ha oggi proposto al presidente russo Vladimir Putin di avviare trattative di pace.La Russia ha lanciato un'operazione militare per smilitarizzare l'Ucraina la mattina presto del 24 febbraio. In un discorso televisivo, il presidente Vladimir Putin ha affermato che le circostanze richiedono "un'azione decisa e immediata" da parte della Russia a seguito della richiesta di aiuto delle repubbliche del Donbass.Secondo Putin, tutta la responsabilità dello spargimento di sangue ricadrà sulla coscienza del regime al potere in Ucraina. Invitando poi l'esercito ucraino a non seguire gli ordini criminali di Kiev, deporre le armi e tornare a casa.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir zelensky, mario draghi, italia, ucraina, russia