https://it.sputniknews.com/20220225/truppe-aviotrasportate-russe-prendono-il-controllo-della-centrale-nucleare-di-chernobyl-15302918.html

Truppe aviotrasportate russe prendono il controllo della centrale nucleare di Chernobyl

Truppe aviotrasportate russe prendono il controllo della centrale nucleare di Chernobyl

Il Ministero della Difesa annuncia che i paracadutisti russi hanno preso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl. All'inizio di questa settimana... 25.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-25T09:43+0100

2022-02-25T09:43+0100

2022-02-25T09:57+0100

russia

ucraina

centrale di chernobyl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/10461405_0:302:3105:2048_1920x0_80_0_0_42266038ea00da4fa12b0fcb17d225ba.jpg

La centrale nucleare si trova a circa 100 chilometri da Kiev.Mosca ha dichiarato che l'operazione speciale è stata avviata per proteggere il popolo del Donbass, contro il quale Kiev ha condotto una guerra di otto anni. Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che l'obiettivo dell'operazione è la completa smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina.Il ministero della Difesa ha dichiarato che le armi di precisione sono state utilizzate per neutralizzare le infrastrutture militari ucraine, aggiungendo che non vi è alcuna minaccia per la popolazione civile.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ucraina, centrale di chernobyl