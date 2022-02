https://it.sputniknews.com/20220225/salvini-sulle-sanzioni-ue-alla-russia-chiede-che-non-colpiscano-litalia-serve-dl-urgente-15309992.html

Salvini, sulle sanzioni UE alla Russia, chiede che non colpiscano l'Italia: serve dl urgente

Matteo Salvini chiede di evitare i litigi politici, perché questo non è il momento di litigare o risparmiare. 25.02.2022, Sputnik Italia

“Evitiamo, come nel passato, di fare sanzioni che avvantaggiano qualcuno e colpiscono solo le famiglie e le imprese italiane. Serve un decreto urgente, adesso, sul dibattito su decreto o scostamento, io dico sì già la settimana prossima e non da qualche milione ma parecchi miliardi. Non è il momento di litigare e risparmiare”.Sono le parole di Matteo Salvini in merito alle sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Russia.Lo ha detto entrando al Senato per l'informativa urgente del presidente del Consiglio Mario Draghi sull'operazione speciale condotta in Ucraina.

matteo salvini