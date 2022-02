https://it.sputniknews.com/20220225/rubate-repliche-di-gioielli-dal-set-netflix-di-the-crown-per-un-valore-di-180mila-euro-15301679.html

Rubate repliche di gioielli dal set Netflix di ‘The Crown’ per un valore di 180mila euro

Un certo numero di repliche di gioielli di alto valore è stato rubato dal set della quinta stagione della fiction sulla famiglia reale britannica ‘The Crown’. 25.02.2022, Sputnik Italia

The Crown, una serie drammatica britannica di Netflix che racconta la vita della famiglia reale dagli anni '40 ai tempi moderni, è stata elencata come uno dei progetti cinematografici più costosi di sempre, poiché i realizzatori hanno cercato di replicare al dettaglio lo stile sontuoso della vita di corte.Il Daily Mail ieri, citando fonti, ha riferito che tra i gioielli rubati c'erano una copia costosa di un uovo Fabergé russo, che un tempo era stato acquistato da re Giorgio V e dalla regina Mary, un candelabro, gioielli, orologi e argenteria. Secondo quanto riferito, il valore totale degli oggetti scomparsi ammonterebbe a circa 150mila sterline, pari a circa 180mila euro.Secondo The Sun, i ladri sono stati in grado di entrare nei camion dove erano conservati gli oggetti di scena per le riprese con Imelda Staunton e Jonathan Pryce, che interpretano i ruoli della regina Elisabetta II e del principe Filippo.“I produttori hanno un occhio incredibile per i dettagli e ogni articolo è stato scelto meticolosamente. Perdere tutto questo materiale è solo straziante", ha detto una fonte al giornale.

