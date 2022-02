https://it.sputniknews.com/20220225/papa-francesco-ha-dolore-a-un-ginocchio-salta-ceneri-e-visita-a-firenze-15309430.html

Papa Francesco ha dolore a un ginocchio, salta Ceneri e visita a Firenze

Cambio di programma per papa Francesco, un ginocchio dolorante lo costringe a saltare la visita apostolica a Firenze per partecipare al Forum sul Mediterraneo... 25.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-25

2022-02-25T16:42+0100

2022-02-25T16:42+0100

papa francesco

La Sala Stampa vaticana, ha parlato di “acuta gonalgia”, cioè di dolore acuto al ginocchio, riporta il VaticanNews.Per questo motivo le attività del Papa sono state ridotte al minimo e salterà il suo programma dei prossimi giorni.Non solo non sarà presente a Firenze il prossimo 27 febbraio, dove avrebbe dovuto incontrare vescovi e sindaci, e incontrare anche famiglie di profughi e rifugiati che giungono in Italia da ogni guerra, ma non sarà presente neppure alla celebrazione delle ceneri.“A causa di un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio”, è scritto nel comunicato stampa che aggiunge che Francesco non potrà “presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo” per lo stesso motivo.Papa Francesco all’ambasciata russaPapa Francesco si è recato all'ambasciata russa presso la Santa sede, in via della Conciliazione, per manifestare la sua “preoccupazione” per quanto sta avvenendo in Ucraina. Si è trattenuto poco più di mezz'ora.Mercoledì 23 febbraio papa Francesco aveva espresso il suo grande dolore nel cuore per l'Ucraina.

