Novosibirsk, polizia trattiene 20 partecipanti a protesta non autorizzata contro operazione militare

Novosibirsk, polizia trattiene 20 partecipanti a protesta non autorizzata contro operazione militare

Le forze dell'ordine nella città di Novosibirsk, in Siberia, hanno arrestato 20 partecipanti a una protesta non autorizzata contro l'operazione militare russa... 25.02.2022, Sputnik Italia

"Nella regione di Novosibirsk, le forze dell'ordine hanno arrestato 20 partecipanti a eventi pubblici non coordinati avvenuti ieri, 24 febbraio. Sono stati emessi avvertimenti a tutti e per i partecipanti attivi sono stati emessi otto verbali sugli illeciti amministrativi che violano l'ordine pubblico", ha affermato il governo regionale in una nota.Secondo le autorità, le manifestazioni non sono state coordinate in linea con la procedura legale, quindi non erano autorizzate.Le autorità hanno messo in guardia contro lo svolgimento di eventi non autorizzati.

