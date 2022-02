https://it.sputniknews.com/20220225/napoli-parcheggiatore-abusivo-chiedeva-fino-a-5-euro-durante-le-partite-di-calcio-del-napoli-15303576.html

Napoli, parcheggiatore abusivo chiedeva fino a 5 euro durante le partite di calcio del Napoli

All’esterno dello stadio San Paolo di Napoli, diventato stadio Maradona, un parcheggiatore abusivo arrivava a chiedere fino a 5 euro per la sosta delle auto... 25.02.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto ricostruito dal Napoli Today, un parcheggiatore abusivo si è avvicinato a un tifoso che parcheggiava in una via limitrofa allo stadio, per chiedergli inizialmente un-offerta “a piacere”, ma lasciando intuire che invece si trattava di una estorsione del valore di 5 euro.Il tifoso si è rifiutato e ne è nato un diverbio acceso, che per fortuna del tifoso è stato notato da una pattuglia della Polizia di Stato della stazione Posillipo e anche da una gazzella dei Carabienieri del nucleo radiomobile di Napoli.Durante le partite di calcio, infatti, la presenza delle forze dell’ordine intorno allo stadio è massiccia.Le forze dell’ordine sono intervenute constatando l’estorsione e hanno identificato e arrestato il parcheggiatore abusivo in flagrante.Al momento, il parcheggiatore abusivo è stato posto agli arresti domiciliari ed è in attesa di giudizio.

