Mosca: vicini al punto di non ritorno con Occidente e Usa

25.02.2022

Nelle relazioni con gli Stati Uniti e l'Occidente, la Russia si è avvicinata ad una linea, dopo la quale c'è il punto di non ritorno, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Ci basiamo sul fatto che i nostri interessi e interessi di sicurezza inclusi che perseguiamo siano benefici per noi come Paese, come popolo. Ci difendiamo, abbiamo proposto di farlo insieme, abbiamo dialogato e offerto molto nel quadro di sicurezza collettiva. Quando ciò non è avvenuto, siamo passati alla fase successiva, quali sono le nostre garanzie, dato che non offrite una proposta collettiva, quando hanno bloccato anche questa opzione, abbiamo iniziato a basarci sui nostri interessi pressanti," ha detto la Zakharova su Pervy Kanal.La mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

