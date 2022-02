https://it.sputniknews.com/20220225/ministero-difesa-russo-requisito-gran-numero-di-armi-fornite-dalloccidente-allucraina-15316089.html

Ministero Difesa russo: requisito gran numero di armi fornite dall'Occidente all'Ucraina

Ministero Difesa russo: requisito gran numero di armi fornite dall'Occidente all'Ucraina

I militari russi hanno dichiarato oggi di aver requisito un grande deposito di armi fornite dall'Occidente all'interno dell'Ucraina. 25.02.2022

Tra gli armamenti requisiti a seguito dell'operazione russa in Ucraina un lanciatore portatile di missili anti-carro FGM-148 di fabbricazione americana e i missili anticarro MBT NLAW di fabbricazione britannica.I due sistemi missilistici anti-carro abbandonati dalle forze ucraine sono stati una parte fondamentale degli aiuti occidentali forniti all'Ucraina negli ultimi anni, intesi come armi difensive contro le considerevoli forze corazzate russe. Tuttavia i razzi britannici NLAW sono arrivati solo il mese scorso come parte di una spedizione affrettata nel mezzo di negoziati tesi tra Russia e Nato. La Nato ha dichiarato oggi che continuerà a fornire "assistenza pratica" all'Ucraina e ha invitato gli altri Stati a fare lo stesso.Il ministero della Difesa ha dichiarato oggi di aver distrutto 211 infrastrutture militari in Ucraina. Anche le città di Konotop e Sumy, nell'Ucraina nord-orientale, sono state isolate dall'esercito russo.

