https://it.sputniknews.com/20220225/mcdonalds-firenze-alla-ricerca-di-52-persone-15311280.html

McDonald’s Firenze alla ricerca di 52 persone

McDonald’s Firenze alla ricerca di 52 persone

McDonald’s assume in provincia di Firenze e in tutta Italia, con un piano di rinfoltimento dell’organico fino a 5 mila unità. 25.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-25T20:03+0100

2022-02-25T20:03+0100

2022-02-25T20:03+0100

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/899/96/8999683_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_d3adf777d8c67c7c715d3d7e0e11d4fe.jpg

La catena dei fast food americana ha deciso di procedere in Italia all’assunzione di un alto numero di personale, di questi 52 figure da inserire in organico nei vari ristoranti presenti a Firenze (43 posti), ma anche ad Empoli (6 posti) e a Barberino Mugello (3 posti vacanti).McDonald’s cerca persone che vogliano mettersi ai fornelli e alla cassa della sua catena di ristoranti, mettendosi di nuovo in contatto con i clienti che tornano ad affollare le attività del tempo libero.La società prevede contratti stabili e possibilità di una crescita professionale rapida. L’ambiente di McDonald’s, scrive la società, è giovanile e meritocratico ed è capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.Per inviare la candidatura è necessario visitare il sito web della sede italiana della società, ed entrare nella pagina Entra nel team McDonald’s.In particolareб si ricercano addetti ristorante, a Firenze e a Firenze Osmannoro, ma la ricerca è rivolta anche ai punti vendita di Collesalvetti e Cecina in provincia di Livorno, oltre che presso il punto esterno alla stazione di Firenze.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lavoro