Lotteria di New York, fortunato giocatore vince due volte il biglietto da $10 mln in tre anni

usa

La fortuna bussa due volte a casa di Juan Hernandez, un uomo di New York che ha vinto per ben due volte un jackpot milionario alla lotteria del gratta e vinci.A tre anni di distanza dalla prima vincita stellare da 10 milioni di dollari, Hernadez ha trovato un altro biglietto dello stesso importo. Ai funzionari della lotteria di New York ha detto di aver acquistato un gratta e vinci Deluxe da 10.000.000 di dollari in un negozio di Hempstead.Per lui, scoprire il biglietto fortunato è stato una specie di déjà vu: solo tre anni prima aveva vinto la stessa cifra da un biglietto gratta e vinci Cash Spectacular da 350.000.000 dollari, che aveva acquistato nel 2019.Il due volte vincitore ha ricevuto un pagamento forfettario di 6.510.000 dollari dopo le ritenute richieste. Ha dichiarato di non avere piani per il secondo jackpot e che sta ancora cercando di spendere i 10 milioni vinti nel '19.

